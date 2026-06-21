日本人史上初となるワールドカップでの1試合2ゴールを記録したFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）が、チュニジア代表戦を振り返った。21日、FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節で日本代表はチュニジア代表と対戦し、4ー0で快勝を収めた。初戦はオランダ代表相手に土壇場で追いついて2ー2のドロー。一方で、スウェーデン代表がチュニジア相手に5ー1で圧勝したものの、第2戦でオランダに5ー1で大敗を喫したこと