サッカー北中米Ｗ杯に出場している日本代表ＭＦ鎌田大地が、チュニジア戦後にＳＮＳを更新した。日本時間２１日に行われたチュニジア戦に、４−０で勝利した日本代表。試合後にインスタグラムで「ＷｅａｒｅＪａｐａｎ．Ｒｅａｌｌｙｐｒｏｕｄｔｏｐｌａｙｆｏｒｏｕｒｎａｔｉｏｎａl.Ｉ ｋｅｐｔ ｍｙ ｐｒｏｍｉｓｅ, ｂｒｏ」（私たちは日本代表です。国のためにプレーすることを本当に誇りに思ってい