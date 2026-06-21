世界的強豪を相手に結果を残し、日本代表はかつてない評価を集めている。その背景にあるのは選手個々の成長だけではなく、森保監督が積み上げてきた戦術の進化である。2026年W杯を前に、日本代表はどこまでレベルを高めているのか。※本稿は、スポーツライターの木崎伸也『世界一やさしいサッカーの見方 40個のポイントで試合が劇的におもしろくなる』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。プレス回避を可能にした「ク