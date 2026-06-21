「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦が、日本時間21日午後1時から行われ、日本が4-0で勝利した。東京・渋谷のMIYASHITA PARK4階屋上芝生ひろばでは、パブリックビューイング（PV）が開催。フリーアナウンサーの永島優美（34）が炎天下の屋外で行われた会場で、参加者を気遣う場面があった。【写真】まさに勝利の女神！代表ユニを着て口をあんぐり開ける永島優美イベントには、永島のほか、