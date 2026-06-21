億超えの高配当に、ＳＮＳ上が騒然としている。ＪＲＡが発売した６月２１日のＷＩＮ５は、的中３票で払戻金は１億７０９４万９７３０円となった。発売票数は７３２万６４１７票で、対象１レース目の阪神１０Ｒ・姫路Ｓで１３番人気ペイシャモノノフが勝ち、いきなり残りは２万９６２９票に激減。２レース目の東京１０Ｒ・多摩川Ｓでは２番人気のラーンザロープスが勝ち、５７５２票に減った。３レース目の札幌１１Ｒ・Ｕ