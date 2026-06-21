サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を中継している映像配信サービス「DAZN（ダゾーン）」で、21日の1次リーグF組・日本―チュニジアの試合前に音声トラブルが発生した。キックオフの約15分前、実況のアナウンサーがF組の状況を説明している途中で、解説者と見られる声がかぶさるように「そうですね。歴代最強の代表だと思うんで…」と流れ、2人の声が同時に放送された。その後も実況アナが話している最中に「