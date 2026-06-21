立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」を行った。KNOCKOUT−UNLIMITED62キロ契約3分3Rはチュームーシーフー（24＝中国）が戦闘員1号（26＝EXARES）を問題にせずに1R2分48秒KOした。試合は序盤からチュームーシーフーが前に出てパンチを打ち込む。テークダウンして頭を押さえて強烈なパウンドでレフェリーが止めた。前日の計量ではチュームーシーフーは仮