埼玉県鴻巣市にある集合住宅の廊下で頭から血を流した女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察は殺人事件の可能性も視野に捜査しています。【映像】頭から血を流した女性が見つかった現場（実際の様子）午前7時ごろ、鴻巣市にある集合住宅の廊下で20代から40代位の女性が、頭から血を流して仰向けで倒れているのが見つかりました。女性は意識不明の重体で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。