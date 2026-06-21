チュニジア代表を率いるエルヴェ・ルナール監督が、惨敗に終わった日本代表戦を振り返った。フランスメディア『RMCスポーツ』が伝えている。チュニジア代表は現地時間20日、FIFAワールドカップ2026・グループF第2節で日本と対戦し、0−4で敗戦した。スウェーデン代表との初戦で1−5の惨敗を喫し、サブリ・ラムシ前監督を解任するとともに前サウジアラビア代表指揮官のルナール新監督を招へいしたチュニジア。その新体制の