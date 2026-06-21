本格抹茶カフェ「OBRA 心斎橋店」が駅チカのビルにオープン大阪・ミナミの中心部、OsakaMetro心斎橋駅の北12階段から徒歩すぐ。本格抹茶のスイーツやドリンクで人気を博している「OBRA」が心斎橋にカフェをオープンしました。1号店の難波店はテイクアウト中心ですが、心斎橋店ではこだわりの空間でゆったりとお茶を楽しむことができます。天井には木を配し、壁は漆喰のようなナチュラルな質感。テーブルや椅子には無垢の木を採用し