学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「しごおわ」はなんの略？「しごおわ」はなんの略か知っていますか？退勤時間後の会話で若者が使う言葉！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「仕事終わった」を略した言葉でした！しごおわとは、一日の業務やアルバイ