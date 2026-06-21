ガールズグループRESCENEのミナミが、ギャルのサブキャラクターを愛してくれたファンに感謝を伝え、本来の魅力で勝負するという決意をした。ミナミは最近、ファンコミュニケーションプラットフォームを通じて、「ユーチューブも本当に多くの方が見てくださっていた。すでに（登録者）100万を超えたことも、とても感謝している」と、リーダーのウォニのチャンネルを応援しているファンに感謝を伝えた。【写真】ミナミ、“ギャルキャ