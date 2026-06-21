【モデルプレス＝2026/06/21】俳優の菅田将暉が20日放送のTBS系バラエティ番組「世界くらべてみたら」（よる8時〜）に出演。人気女優の酒豪ぶりを明かした。【写真】菅田将暉が「断トツ」と明かした“酒豪”の清純派女優◆菅田将暉「若手女優ナンバーワン酒豪」を明かすこの日の放送で、同番組でMCを務める女優・上白石萌音の話題で盛り上がる一幕があり、菅田は「酒豪なんですよね」と上白石の意外な素顔をぶっちゃけ。すると俳優