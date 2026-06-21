呼吸の基礎が身に付いたら、次は美姿勢をつくるのに重要な4つの「体幹筋」にフォーカス。プロトレーナー直伝のトレーニングを実践して、夏までにブレない体を手に入れて。教えてくれた人木場克己体幹トレーニングの第一人者として「KOBA☆トレ」を確立。多くのトップアスリートのサポートや教育現場での体育指導などを行う。『図解体幹の話』（日本文芸社）など著書多数。4つの筋肉を鍛えて効率よく体幹を強くする「体幹はひとつの