岡田将生が主演するドラマ「田鎖ブラザーズ」（TBS系）の最終話が、19日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）31年前の事件の全貌が、ふみ（仙道敦子）の口から明かされた。貞夫（長江英和）はふみの手術費用をねん出するため、茂木（山中崇）を利用して朔太郎（和田正人）たちを殺したのだ。やっとのことで真相にたどり着いたというのに、過去の自分の行いを何一つ覚えていない貞夫に、虚しさを抱えながら拳銃を突