１７日、昆玉市玉園鎮で小麦を収穫するコンバイン。（ドローンから、ウルムチ＝新華社配信／王震）【新華社ウルムチ6月21日】中国新疆ウイグル自治区昆玉市玉園鎮に広がる8200ムー（約547ヘクタール）の小麦畑で17日、収穫が始まった。一帯はかつて黄砂に覆われた不毛の地だった。地元では近年、土地改良や水資源と土壌の総合的な管理に注力。科学的な砂漠化対策が奏功し、乾燥地帯は実り豊かな農地に変わった。１７日、昆玉市