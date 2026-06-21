経営会議によって導かれた2＋2のEタイプ小さなリアシートを得たジャガーEタイプ 2＋2は、オリジナルの完璧さを濁すと考える人は少なくない。ルーフラインはやや不自然に後方へ膨らみ、ホイールベースは9インチ（約230mm）も長い。【画像】4シーターなジャガーEタイプとロータス・エランベースの2シーター最新エメヤとX900も全152枚美しさが追求された2シーターのEタイプ・クーペが、純粋な感性から誕生したとするなら、2＋2