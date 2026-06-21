タレントの辺見えみり（49）が21日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。13歳の娘について語った。子供はいくつになったかと問われ「うちね、中1になったので、13歳ですね」と打ち明けた。「可愛いですね。女の子なので、何か一緒に。この間も韓国に行ったりなんかして」と告白。「そういう楽しみはありますけどね」と声を弾ませた。買い物などを楽しめると言われ「買い物はやっぱり好きですよ、