立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」を行った。KNOCKOUT−UNLIMITED女子バンタム級3分3Rは鈴木万李弥（31＝KNOCKOUTクロスポイント吉祥寺）は初参戦のリュウ・ユエアル（26＝中国）に1R2分49秒KOで勝利した。リュウのミドル、鈴木は相手のキックをつかむと軸足を払ってテークダウンする。パンチ、踏みつけに肘と連打。休まずにパンチを入れてKO勝利した。