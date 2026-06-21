ボートレース尼崎の「第37回グリーンカップ争奪戦」は21日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、22日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。森野正弘（41＝山口）は準優勝戦10R、インからコンマ09のトップスタートを放つ。2コースの椎名豊が26と仕掛け遅れて壁役が不在となったものの、慌てることなく押し切って優勝戦進出一番乗りを果たした。「竹田（辰也）さんにアドバイスを頂いて4日目にペラを叩き変えました