「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が21日午後1時にキックオフされ、日本テレビ系で生中継された。後半でもゴールを連発し、ワールドカップ最多4得点を獲得した日本チームに、解説を務めたサッカー元日本代表MFの本田圭佑も大興奮。日テレサッカーの公式Xでは“本田語録”の数々が紹介された。【動画】歴史的瞬間！日本代表がW杯最多4得点を獲得日本4点目のゴール後に発した「イケイケどんどん