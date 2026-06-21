始球式を務めるフィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダリストの中井亜美＝ZOZOマリンフィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダリストの中井亜美（TOKIOインカラミ）が21日、始球式を行った。「すごく緊張していた」という初の大役は、本塁から大きくそれたワンバウンドの投球。「ノーバウンドで届けたかったのでちょっと悔しい気持ちはあるけど、しっかり投げ切れたので90点ぐらいかな」と