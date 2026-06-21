「ファーム・西地区、オリックス２−３阪神」（２１日、豊中ローズ球場）先発した阪神・下村海翔投手（２４）が７回１安打無失点。七回１死まで無安打に封じる快投を演じた。試合開始は午後１時。Ｗ杯日本代表のチュニジア戦がキックオフする中、球場に駆けつけた“生粋の野球ファン”に投球で応えた。前回登板で３失点を喫した初回。渡部、森友を連続三振に切って取るなど三者凡退。その後もテンポ良くアウトを積み重ねて