気象予報士の穂川果音さんが6月20日、自身のインスタグラムを更新。「フライドポテト、背徳の味…♡ 今週も1週間お疲れ様でした〜」とコメントを添えて投稿しました。 【写真を見る】【 穂川果音 】ホテルのバーで“ご褒美フライドポテトを満喫気品あふれるノースリーブ姿に「食べ方もかわいい」と反響投稿された写真には、暖色系の照明と木製の柱が印象的な落ち着いた雰囲気のレストランで、フライドポテトを口元