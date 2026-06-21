目の前に耳が聞こえない人がいた場合、「どのように意思疎通を取ればよいか」と悩む人も多いでしょう。自身も聴覚障害がある漫画家・うさささんはkodomoe WEBにて連載中の作品『耳がきこえない私が社会人になりました。』第1話にて、他に聴覚障害者がいない職場に配属させられる苦労を描いています。【漫画】「耳がきこえない私が社会人になりました。」（全編を読む）それは会社の入社式でのことです。人事部の人が放った言葉によ