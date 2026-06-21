ONE OK ROCKが、11thアルバム『DETOX』を携えて2025年に開催したツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』より、8月31日に行われた横浜 日産スタジアム公演を収録したDVD＆Blu-rayを7月29日にリリースする。 （関連：【映像あり】ONE OK ROCK、『DETOX』日本ツアーのライブ映像作品ティザー） 本作は、今春に世界公開された映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEM