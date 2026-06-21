サンリオキャラクターをモチーフにしたカプセルトイ「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ3」が、6月26日（金）から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】マイメロディやポチャッコも！旅コーデがかわいい置き時計ラインナップ■カプセルトイとは思えないクオリティ今回登場する「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ3」は、“旅先からの贈り物”をテーマにした、飾って楽しんだり便利に使