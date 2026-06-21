アジア勢の連敗を止めたのは、やはり日本だ。森保ジャパンは現地６月20日、北中米W杯のF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。記念すべきW杯通算1000試合目でもあった一戦を４―０で制し、今大会初勝利を挙げた。開始４分で鎌田大地が先制点をマークし、試合の流れを掴むと31分に上田綺世が追加点を奪取。そして後半に入って69分に伊東純也、83分に上田が得点し、４日前に電撃的な監督交代