立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」を行った。KNOCKOUT−UNLIMITED61・5キロ契約3分3Rは大雅（29＝TRYHARDGYM）は福永輝（27＝フリー）を2R2分25秒KOで勝利した。福永がいきなり跳び蹴り。大雅が冷静に対応する。2Rには大雅が左ボディー、左膝をボディーに叩き込み、最後はダメ押しの左ミドルでKOした。連続KO勝利の大雅は「最高です」と笑顔を見