サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグが行われ、日本のＦ組では、オランダがスウェーデンに５―１で大勝し、勝ち点を４に伸ばした。オランダは１次リーグ第３戦でチュニジアと対戦する。オランダ５―１スウェーデンオレンジに染まった会場が何度も沸き返った。オランダは決定力不足の懸念を振り払うように、相手より少ないシュート１０本で効率よく得点を重ねた。先導した