◇MLB オリオールズ3-2ドジャース(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが本拠地でオリオールズに3-2で敗戦。先発の山本由伸投手が試合を振り返りました。初回無失点の立ち上がりを見せた山本投手でしたが、2回は連続ヒットから内野ゴロの間に1失点。4回にも連打からタイムリーを浴び、6回3失点で今季5敗目（7勝）となり、自身の連勝は4で止まりました。2ストライクを取ったところから苦しむ場面があった山本投手は「ほ