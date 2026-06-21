能登半島地震で被災した人に向けた復興公営住宅の建設が能登町で始まるのを前に、起工式が行われました。能登町では初めてとなる復興公営住宅の建設。町内5か所で260戸の整備を予定していて、このうち、宇出津地区と松波地区の一部で、工事が始まります。起工式には、吉田町長や住宅の建設を行う大東建託の竹内啓社長らが出席し、工事の安全と復興の加速を願いました。■吉田町長「まずは安心して生活をしていただく、暮らしていた