ヤクルトは２１日の広島戦（神宮）に１―２で競り負け２連敗。同カードで今季初となる負け越しを喫した。先発した高橋は５回９７球を投じ、６安打２失点で３敗目を喫した。初回から安打と四死球で二死満塁のピンチを招く苦しい展開。しかし石原を三邪飛に打ち取り無失点で切り抜けると、３回には三者三振を披露するなど４回までスコアボートに「０」を並べた。だが、５回を踏ん張り切れなかった。菊池の二塁打、ファビアンへ