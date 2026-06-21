タレントのハリー杉山、声優の白井悠介、ＹｏｕＴｕｂｅｒの平成フラミンゴ・ＮＩＣＯ、ＲＩＨＯ、元サッカー日本代表の本並健治が２１日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた「マクドナルド／コカ・コーラＦＩＦＡワールドカップ２０２６パブリックビューイング」に登場した。キックオフの前には、本並がリフティングに挑戦。ポジションがキーパーだった本並は「無理ですね。プロサッカー選手が全員リフティングできる