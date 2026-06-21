ボートレース福岡の「創刊６０周年・九州スポーツ杯」が２２日、開幕する。初日１２Ｒのドリームレースは４号艇で出走する横沢剛治（４８＝静岡）。前検日の福岡は雨こそ降らなかったものの、蒸し暑い気象条件。多くの選手が回転が上がらず作業に追われていたが、横沢も同様で「もらったままの状態では回転が全然上がってなくて出足になってなかった。ペラを叩いていったけど、まだ上がりが悪い。」と感触はいまひとつだった。