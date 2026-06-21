ボートレースからつの「ズバッと！！なべチャンネル杯」は２２日、初日を迎える。東本勝利（４６＝三重）が強力な相棒を手にした。４０号機は前操者の吉田慎二郎も優出（６着）を果たすなど、２連率４６％と実績も上々だ。「ペラは気になるところだけ叩いた。そこまで伸びる感じはない」と前検気配こそ目立つ様子はない。ただ「回転はしっかり上がってくれているので、調整はしやすいと思う。前節が出足型だったなら、自分の形