◆パ・リーグ日本ハム０―８ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）日本ハム先発の柴田獅子投手は、０―０の３回無死一塁、野村の打球が右手甲に直撃し、途中降板。右手小指付け根付近の打撲で、病院には行かずアイシング等の処置を行った。柴田は試合後、「骨には異常なく、痛みはないです。腫れてる。打撲みたいな」と軽症であることを説明した。加藤投手コーチは「直接は当たってない。でも腫れてるところは腫れてい