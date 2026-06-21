森林での様々な体験を通して森への理解を深めてもらう催しが金沢市の医王の里で開かれました。「森のファミリースクール」は子どもたちの環境教育「木育」への取り組みとしてテレビ金沢などが開いているもので、年3回の開催のうち、21日がその1回目です。医王の里オートキャンプ場では、車椅子やベビーカーでも森の中を散策できる「ぬくもりの木道」の整備が進められていて、21日は8組の親子連れが