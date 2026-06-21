大相撲の二所ノ関部屋が２１日、茨城・大洗町で交流合宿を行った。二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）の誘いで、同町出身の幕下・天空海（立浪）が特別参加した。会場に駆けつけた１６００人のファンから温かい拍手を受けた天空海は、「違う部屋にも関わらず、茨城の先輩である二所ノ関親方に声をかけていただき来ることででき、とても光栄で、感謝の気持ちで頭が上がらないです」と、あいさつした。１３、１４日に開催された