◆パ・リーグロッテ―楽天（２１日・ＺＯＺＯマリン）楽天の藤井聖投手がまたも初回に失点した。味方が１点を先制した直後だった。２死一、二塁のピンチを招くと、佐藤に右前適時打を許し同点とされた。さらに続く山口には右中間を深々と破る２点二塁打を浴びた。今季先発した６登板で５試合連続で初回に失点。立ち上がりの悪さを露呈した形となった。