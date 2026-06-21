来年4月から食料品の消費税率を2年間限定で1％に引き下げる議長案が2026年6月17日、政府の税制調査会において示された。歴史的な物価高に苦しむ国民にとって、日々のスーパーでの買い物負担が減るこのニュースは、救いの手のように思える。しかし、この政策の裏側で、ある業界が窮地に追い込まれる可能性を見過ごしてはならない。外食産業である。9％の税率差が、消費者に外食離れをもたらす？今回の案では、1％の軽減税率が適用さ