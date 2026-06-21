陸上競技／山田夢叶 選手2026年5月撮影 6月21日、中国高校大会の陸上競技が行われました。 岡山県勢の女子は、100ｍハードルの延原日葵選手(倉敷中央)、7種競技の小野芽衣果選手(倉敷中央)、三段跳の辻浦楓選手(玉野光南)が優勝しました。 男子は、200mの山田夢叶選手(玉野光南)が21.09秒で大会記録、800mの七村颯大選手(倉敷青陵)、走高跳の赤木路偉選手(倉敷工業)が優勝しました。4×400ｍリレーでは、