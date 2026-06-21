6月22日の高知県の天気は夕方以降は雨で、ムシムシとした暑さになるでしょう。22日の高知県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。日中は雲が目立つ天気となるでしょう。夕方以降は雨が降る所が多くなりそうです。雷が発生する可能性がありますので、注意が必要です。朝の最低気温は、21日より低いでしょう。日中の最高気温は、21日と同じか低いものの、平年並みか高く蒸し暑くなりそうです。熱中症にお気をつけください。