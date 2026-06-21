２０日、海南省海口市の免税店「海口国際免税城」で買い物をする客。（海口＝新華社記者／楊冠宇）【新華社海口6月21日】中国海南省の免税店では端午節連休期間（19〜21日）中、多くの消費者が訪れ、買い物を楽しんでいる。２０日、海南省海口市の免税店「海口国際免税城」で買い物をする客。（海口＝新華社記者／楊冠宇）２０日、海南省海口市の免税店「海口国際免税城」で買い物をする客。（海口＝新華社記者／楊冠宇）２０日