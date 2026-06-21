タレントのホラン千秋（37）が21日、インスタグラムを更新。髪色を変えたことを報告した。ホランは「髪を黒くしました夏の間は黒で過ごします」とコメント。金髪から、黒髪のショートヘアにイメージチェンジをした姿をアップした。この姿にフォロワーからは「黒髪の方が美人が際立つよ」「もしかニュースキャスターに復帰！？」「昔に戻った感じで、、、若返りましたね」「可愛いからなんでも似合う」とコメントが寄せられている