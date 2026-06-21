◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年6月21日ZOZOマリン）初回に楽天の4番・マッカスカーの放った大飛球が「本塁打ではないか」とネット上で騒ぎになっている。初回2死二塁で助っ人が放った打球は高々と上がって中堅へ。愛斗がジャンプしたが届かず、フェンスに当たってグラウンドに跳ね返ってくる間に二塁走者の佐藤はホームイン。マッカスカーは三塁まで進み、来日初の三塁打となった。しかし映像を確認すると、中堅フ