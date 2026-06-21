「M−1グランプリ2016」王者のお笑いコンビ、銀シャリ鰻和弘（42）が21日、インスタグラムを更新。前日の航空特殊無線技士の免許公開に続き、航空機操縦練習許可書も公開した。鰻は21日「無線従事者です。【じゅうじしゃ】って響きがカッコよく、言いたくなります。これで小型飛行機に1人で乗る資格を得ました。いよいよです」と航空特殊無線技士の免許証を公開した。続けて21日には「【ちなみに】航空機操縦練習許可書は紙です」