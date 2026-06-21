◇パ・リーグソフトバンク8−0日本ハム（2026年6月21日エスコンF）ソフトバンクは1―0の4回無死、栗原陵矢が日本ハム・金村の外角高めのストレートを捉え、右翼席へ8試合ぶりの20号ソロを放った。球団では2005年の松中信彦以来21年ぶり4人目（6度目）となる両リーグ20号一番乗りだ。「（前田）悠伍がいい投球をしている中で何とか追加点をと打席に入りました。粘ってフルカウントから真っすぐを仕留めることができました