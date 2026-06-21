【ニューヨーク＝山本貴徳、ロサンゼルス＝増田知基】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、収益機会を最大化する米国型の運営が顕著になっている。広告機会の拡大やハーフタイムショー、需要を反映したチケット価格の設定などだ。チケットの高騰に加え、競技の流れが損なわれるとの懸念も出ている。象徴的なのが、試合の前後半に１回ずつ設けられた３分間の飲水タイムだ。選手の暑さ対策として導入されたもの