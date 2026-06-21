TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が21日、パーソナリティーを務める同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に出演。濃縮還元ジュースにまつわる思い出を語った。この日は父の日で、リスナーから父親にまつわるエピソードを募集。小学生の頃に初めてすき焼きを食べたというリスナーからのメールを紹介した。初の牛肉に舞いあがっていると、父親が誤って鍋に酢を注いでしまったというエピソードを読み上げた安住アナ。